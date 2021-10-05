В Facebook заявили, что работают над скорейшим устранением сетевых проблем

Специалисты Facebook ведут работу с целью оперативного устранения сетевых проблем. Соответствующее сообщение разместил в понедельник на своей странице в Twitter главный технолог компании Майк Шрепфер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Приношу искренние извинения всем, кто испытал сложности в результате сбоя сервисов Facebook. Мы столкнулись с сетевыми проблемами, и наши команды работают настолько быстро, насколько возможно, чтобы максимально оперативно все восстановить", - отметил он.

Шрепфер не указал, когда примерно возобновится работа сервисов и что именно стало причиной неполадок.