«Лаборатория Касперского»: Скажите «нет» установке неизвестных приложений

Как работает установка неизвестных приложений в разных версиях Android и почему этой функцией лучше не пользоваться, рассказывают в «Лаборатории Касперского».

Чаще всего пользователи Android устанавливают приложения из Google Play. И это очень разумно. У официального магазина есть правила безопасности, выполнения которых он требует от разработчиков. За «ассортиментом» следит и сам магазин, и пользователи, оставляющие жалобы и низкие оценки, а также исследователи безопасности — так что даже если зловреду удается пробраться в Google Play, его быстро вычисляют и удаляют. Однако у владельцев гаджетов на базе Android есть возможность скачивать приложения и из сторонних источников. Стоит ли это делать?

«С одной стороны, для пользователей это весьма полезно: можно найти приложение с нужным набором функций, даже если в магазине нет ничего подходящего. С другой стороны, большая свобода увеличивает риск «повернуть не туда» и подцепить вирус — ведь за пределами Google Play за качеством и безопасностью следят не так пристально (а часто вообще не следят). Вместе с установщиком желанной программы — или даже вместо нее — на устройство могут попасть опасные приложения, которые выкрадут личные данные или деньги с банковского счета. А иногда и качать ничего не потребуется: некоторые зловреды умеют тайно проникать на смартфон, если установка неизвестных приложений всего лишь включена в настройках», - комментирует Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

В современных версиях Android эта функция называется установка неизвестных приложений и включается отдельно для каждого приложения. До восьмой версии Android эта настройка называлась установка из неизвестных источников, а за разрешение или запрет отвечал единственный переключатель в меню безопасности.

На первый взгляд, управлять этой настройкой в старых версиях намного удобнее, однако с точки зрения безопасности все не так однозначно. Если вы случайно разрешите в них установку неизвестных приложений, то загрузить вредоносный файл сможет не какое-то одно приложение, а вообще любое — в том числе то, которое вы установите позже.

Что делать, если нужной программы в официальном магазине нет, а установить ее все же необходимо? Эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: