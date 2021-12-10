В Азербайджане IT-компаниям могут предоставить налоговые льготы - депутат

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане компаниям, работающим в сфере информационных технологий, могут быть предоставлены налоговые льготы.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Таир Миркишили на II Форуме молодых предпринимателей.

По его словам, уже проведены соответствующие встречи с работающими в этой сфере предпринимателями, которые озвучили определенные требования.

"Одно из основных требований IT-компаний касается налоговых льгот. В ходе встречи с предпринимателями были рассмотрены вопросы, связанные с упрощением ввоза в Азербайджан IT-оборудования, освобождением его импорта от налогов и сборов. В ближайшее время будут предприняты соответствующие шаги в этом направлении", - сказал Миркишили.

Подобные льготы применяются во многих соседних странах, отметил депутат.

"В Азербайджане есть предприниматели, которые освобождены или могут быть полностью освобождены от подоходного налога на период до восьми лет. Однако во многих странах применяется практика снижения налогов всего на 1-2 процента. Например, такая модель используется в России, Польше, Беларуси, и Украине", - добавил Миркишили.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev