Очередные 4 медали по информатике!

БАКУ/Trend/ - В последние годы азербайджанские школьники расширили круг своих достижений на международных олимпиадах. Наши учащиеся, прошедшие подготовку по информатике при поддержке ООО «Azercell Telecom», завоевали 4 бронзовые медали на очередном международном конкурсе знаний.

158 школьников из 18 стран приняли участие в Международной олимпиаде Лотфи Заде, организованной нашей страной в онлайн-формате. Ученик Республиканского физико-математического и информатического лицея Министерства образования Фуад Гараев, ученица Лицея с уклоном физики, математики и информатики города Гянджа Фидан Гусейнова, ученик Современного Образовательного Комплекса имени Гейдара Алиева Саид Насибов и ученик среднеобразовательной школы села Газбина Балаканского района, Хизри Сахлаев представляли Азербайджан и удостоились бронзы по информатике.

Следует отметить, что процесс подготовки наших школьников к участию на международных соревнованиях по информатике с 2017 года осуществляется при поддержке ООО «Azercell Telecom», признанного партнера Министерства образования и Национальной олимпийской команды по информатике. К процессу подготовки привлекаются талантливые ученики со всей страны, а тренинги для школьников проводят ведущие специалисты в области информатики, которые делятся необходимыми знаниями. Этот процесс осуществляется в соответствии с меморандумом о сотрудничестве, подписанном между Институтом образования Азербайджанской Республики и ООО «Azercell Telecom». За этот период азербайджанские школьники, прошедшие обучение при поддержке Azercell, завоевали в общей сложности 31 медаль на международных олимпиадах и соревнованиях различного масштаба, в числе которых 1 золотая, 7 серебряных и 23 бронзовые медали.

Следуя своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности», ООО «Azercell Telecom» намерено продолжать социальные проекты, поддерживающие развитие молодежи и повышающие их интерес к образованию в области ИКТ, а также воодушевляющие студентов к новым достижениям в этом направлении. Azercell поздравляет наших школьников с победой и желает им больших успехов на предстоящих соревнованиях.