Названа окупаемость вложенных в спутник Azerspace-1 инвестиций
БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день окупилось 80 процентов инвестиций, вложенных в спутник Azerspace-1 Космического агентства Азербайджана.
Об этом сказал во вторник журналистам председатель правления юридического лица публичного права "Космическое агентство Азербайджана" ("Азеркосмос") Самеддин Асадов, сообщает Trend.
По его словам, Azerspace-1 продолжит функционировать в ближайшие девять лет.
"В первый спутник Азербайджана, который был запущен в космос в 2013 году, было инвестировано 230 миллионов долларов. Срок его эксплуатации составляет 17 лет. Услугами и возможностями этого спутника мы продолжим пользоваться и в оставшиеся девять лет", - подчеркнул Асадов.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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