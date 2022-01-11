Названа окупаемость вложенных в спутник Azerspace-1 инвестиций

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день окупилось 80 процентов инвестиций, вложенных в спутник Azerspace-1 Космического агентства Азербайджана.

Об этом сказал во вторник журналистам председатель правления юридического лица публичного права "Космическое агентство Азербайджана" ("Азеркосмос") Самеддин Асадов, сообщает Trend.

По его словам, Azerspace-1 продолжит функционировать в ближайшие девять лет.

"В первый спутник Азербайджана, который был запущен в космос в 2013 году, было инвестировано 230 миллионов долларов. Срок его эксплуатации составляет 17 лет. Услугами и возможностями этого спутника мы продолжим пользоваться и в оставшиеся девять лет", - подчеркнул Асадов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)