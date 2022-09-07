Digital Bridge-2022: IT-стартапы из Азербайджана могут выиграть $18 000 на Astana Hub Battle

29 сентября на площадке международного форума Digital Bridge-2022 состоится ежегодная битва технологических стартапов Astana Hub Battlе. Лучшие стартапы получат денежные чеки на развитие своего IT-продукта на сумму $10 000 за 1 место, $5 000 - 2 место, $ 3 000 - 3 место.

«Проводя такой баттл уже не первый год, мы видим результативность. Победители прошлых лет успешно развиваются на отечественном IT-рынке и уже экспортируют свои продукты за рубеж. Среди них стартапы Oquda, Parqour, UvU, KidSecurity, Abscrypt и другие. Astana Hub Battlе стал площадкой, где выявляются реальные таланты, стойкие и знающие свою цель. Это очень важно для любого стартапа. Мы готовы оказывать им поддержку для их выхода на новый уровень развития», - отметил генеральный директор международного технопарка IT-стартапов Astana Hub Магжан Мадиев.

Для участия в баттле стартапы должны иметь масштабируемый проект на стадии MVP или PMF, не менее двух ключевых участников команды и опыт на рынке не более двух лет.

Сто наиболее конкурентных проектов, подавших заявку на участие, выступят с минутной презентацией в полуфинале и по итогам 10 лучших стартапов выйдут в финал, где и определятся победители.

Заявки на участие принимаются до 20 сентября на сайте digitalbridge.kz/battle2022ru/.

Отметим, международный форум Digital Bridge-2022 пройдет 28-29 сентября в МВЦ «EXPO». Проводимый в рамках Форума Astana Hub Battlе направлен на поиск новых участников экосистемы, популяризацию отечественной стартап-культуры и развитие технологического предпринимательства в стране.