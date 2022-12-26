GPS.AZ представляет TMS (систему управления транспортом) для грузовых и логистических компаний

БАКУ/Trend/ - Система управления транспортом (TMS) — это логистическая платформа, которая использует технологии для помощи в планировании, выполнении и оптимизации физического перемещения товаров. Его могут использовать все участники цепочки поставок от производителей до дистрибьюторов и сторонней логистики, часто являясь частью более крупной системы управления цепочки поставок (Supply Chain Management).

Транспортировка, наряду с производством и складированием, является одним из основных процессов цепочки поставок. Он включает в себя целый ряд действий – от планирования доставки до управления перевозчиками и отслеживания отгрузки, которые необходимо правильно выполнять. Малые предприятия с небольшим количеством поставок могут управлять этими операциями с помощью электронных таблиц и телефонных звонков. Однако с ростом товарооборота становится очевидным, что одного Excel недостаточно и нужно что-то более надежное для управления транспортными процессами.

TMS позволяет планировать и выполнять процессы отгрузки и контролировать их. Кроме того, система может взаимодействовать с системой управления логистикой, системой управления складом и управлением автопарком через программное обеспечение GPS-мониторинга. Два отдельных приложения для водителей и диспетчеров позволяют контролировать весь процесс управления заказами, включая размещение заказов, планирование, распределение, оптимизацию маршрутов и координацию. Приложение помогает держать маршрут под рукой, использовать данные GIS из Google Maps для более точной адресной информации и маршрутизации, использовать отчеты для эффективной аналитики и общаться с клиентами с помощью уведомлений по электронной почте со встроенным HTML-редактором.

В TMS к информации о заказе имеют доступ все связанные стороны, от планировщиков до водителей и клиентов. Ручной или автоматический ввод заказа включает в себя заполнение всех важных деталей, таких как товар или вес, а также настройку текущего местоположения и пункта назначения. Все документы автоматически связываются с соответствующими заказами, поэтому водитель может хранить их на своем смартфоне или планшете. По мере того как водители обновляют статус заказов в пути, планировщики получают обзор всех изменений в расписании и местонахождении грузовиков.