Представители ОАО "Азеркосмос" ознакомились с достижениями в космической отрасли Казахстана

БАКУ /Trend/ - 30 мая 2023 года делегация ОАО "Азеркосмос" во главе с заместителем председателя ОАО Дунаем Бадирхановым посетила Национальный космический центр Казахстана, сообщает в пятницу Trend.

Сообщается, что целью визита было ознакомление с достижениями в космической сфере Казахстана и работой сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов.

Представители ОАО "Азеркосмос" посетили различные участки производства на совместном предприятии ТОО "Ghalam".

Они ознакомились с работой Специального конструкторского технологического бюро, испытательной лаборатории для малых космических аппаратов, Центром управления полетами.

В рамках визита стороны обсудили перспективы развития международного сотрудничества, применение космических технологий и обмен опытом в космической отрасли.