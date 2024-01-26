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Началась реализация проектов по созданию платформы искусственного интеллекта на азербайджанском языке (дополнено)

ИКТ Материалы 26 января 2024 13:57 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:50)

БАКУ /Trend/ - Началась реализация проектов, связанных с созданием платформы искусственного интеллекта на азербайджанском языке (GenAI).

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

Джафаров упомянул, что в 2023 году 4SIM принял участие в более чем 50 инициативах и более 30 местных и международных мероприятиях в качестве организатора и партнера.

"В рамках сотрудничества с государственными учреждениями подготовлено 8 научно-исследовательских документов по успешным решениям применения технологий IV промышленной революции (4SI) в народном хозяйстве, сельском хозяйстве, промышленности, здравоохранении, государственных закупках, СМИ и образовании. Начата реализация проектов, связанных с созданием "цифрового двойника" (Digital twin), платформы искусственного интеллекта на азербайджанском языке (GenAI), Центра современных технологий, "Чат-бота 4SIM" на базе генеративного искусственного интеллекта, "Решения 4SI в таможне", "Усиление конкурентных преимуществ азербайджанских борцов за счет применения цифровых решений"", - отметил он.

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