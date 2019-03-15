Газовый госконцерн Туркменистана закупит оборудование

15 марта 2019 09:17 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Туркменистан и Беларусь проведут совместный бизнес-форум
Туркменистан 10:07
В Туркменистане планируется создание IT-кластера
ИКТ 09:52
USAID поддержал открытие в Туркменистане лаборатории по безопасности пищевой продукции
Туркменистан 09:13
Ашхабад и Анкара провели политические консультации
Туркменистан 14 марта 11:56
Турция предлагает Туркменистану сотрудничество в области IT-технологий
ИКТ 14 марта 11:19
Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана проведет в Ашхабаде выставку
Туркменистан 14 марта 11:07
Лента новостей
В Азербайджане необходима социальная поддержка больным туберкулезом - минздрав
Общество 10:34
Азербайджанская нефть дорожает
Энергетика 10:30
Количество авиарейсов из Екатеринбурга в Баку станет больше
Общество 10:25
В каких бакинских поселках создаются новые сети водоснабжения? (ФОТО)
Экономика 10:25
Казахстан использует больше платежных карт
Финансы 10:15
Официальный курс маната к мировым валютам на 15 марта
Финансы 10:11
Объем внешней торговли Таджикистана снизился на $32 млн.
Таджикистан 10:11
Туркменистан и Беларусь проведут совместный бизнес-форум
Туркменистан 10:07
В Баку обсудили вопросы внедрения профессиональных и квалификационных стандартов с европейскими экспертами (ФОТО)
Экономика 10:07