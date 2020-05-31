AccessBank объявляет тендер по закупке оборудование для печати карт – эмбоссер
БАКУ/ Trend - AccessBank приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере по закупке оборудование для печати карт – эмбоссер.
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу procurement@accessbank.az, или по номеру (+994 55) 505 69 59.
Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает 18:00 пятого июня 2020 года.
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