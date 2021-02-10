AZAL закупит услуги технического обслуживания автотранспортных средств
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АПБ Азербайджана отказало в регистрации на предмет пищевой безопасности еще четырем бизнес-субъектам
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"Обманутые звезды" Мамеда Гулиева: Он был чужд саморекламы, шумных тусовок, мелькания на телеэкранах...
Использование системы "ASAN Task" обеспечит планомерную, эффективную и скоординированную работу учреждений
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На полигоне осуществлен процесс разминирования посредством техники, доставленной из Турции - репортаж Trend TV (ФОТО)
Поставленная из Турции техника по разминированию будет использоваться на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Экономический рост создаст прочную основу для дальнейшего роста мощи Азербайджана - Микаил Джаббаров
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