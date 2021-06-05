ИВ Загатальского района Азербайджана объявила тендер
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Власти Армении должны поделиться картами минных полей, чтобы другие представители СМИ не стали их жертвами - Комитет защиты журналистов
Важно провести полноценный обмен информацией для разминирования территорий Азербайджана - спецпредставитель ЕС
Хикмет Гаджиев напомнил мировому сообществу о резолюции Совбеза ООН за №1738 на фоне трагедии в Кельбаджаре
Депутат Европарламента призвала к совместным усилиям по разминированию освобожденных территорий Азербайджана
Международная кампания за запрещение наземных мин сделала публикацию в связи с гибелью азербайджанских журналистов
Мировое сообщество, в том числе Франция, должно отказаться от несбалансированной политики в пользу армян - Натали Гуле
Освобождение убийцы 19-летнего азербайджанца свидетельствует о серьезных проблемах в российской правовой системе
Противопехотные мины продолжают угрожать мирному населению на освобожденных землях Азербайджана - Human Rights Watch
Гибель азербайджанских журналистов говорит о необходимости срочного разминирования земель - комиссар по правам человека
ЗАО "AzerGold" совместно с Общественным объединением "Региональное развитие" осуществило экологическую акцию (ФОТО)
Литовские грузовые терминалы имеют огромные возможности для обслуживания грузопотоков из Узбекистана
Посольство Турции выразило соболезнования в связи с гибелью азербайджанских журналистов в Кельбаджаре
Республиканская организация ветеранов Азербайджана выступила с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
Принято обращение азербайджанских журналистов к зарубежным медиа-структурам и международным организациям
Кипр и Россия профинансируют строительство предприятий по производству химикатов и удобрений в Узбекистане
Сердар Бердымухамедов и Александр Беглов обсудили вопросы сотрудничества Туркменистана и Санкт‑Петербурга
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Отказываясь предоставить карты минных полей, руководство Армении продолжает нарушать международное гуманитарное право и осуществлять политику террора против Азербайджана (ФОТО)
Посольство России в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
Посольство Италии в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью журналистов в Кельбаджарском районе
Агентство развития медиа Азербайджана распространило заявление в связи с гибелью журналистов в Кельбаджарском районе
Под председательством Азербайджана проходит конференция министров труда стран-участниц Движения неприсоединения (ФОТО)
В Азербайджане финансируемый ЕС проект по поддержке молодежного предпринимательства будет завершен в июне
Впервые азербайджанский музыкант удостоен именной медали французского города Карьер-су-Пуасси (ВИДЕО, ФОТО)