На строительство жилых домов в Физули будет направлено свыше 14 млн манатов

БАКУ /Trend/ - ООО MIDA при Государственном агентстве жилищного строительства завершило тендер на строительство многоквартирных жилых домов в городе Физули, сообщает Trend со ссылкой на портал госзакупок.

Согласно информации, ОOO направит 14,436 миллиона манатов на работы по строительству многоквартирных жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на земельном участке площадью 8,9 га в городе Физули.

ООО MIDA подписало соответствующий контракт с ЗАО El-Seym İnşaat и консорциумом SNT İnşaat Şirkəti, говорится в сообщении.