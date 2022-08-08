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На строительство жилых домов в Физули будет направлено свыше 14 млн манатов

Тендеры Материалы 8 августа 2022 13:10 (UTC +04:00)
На строительство жилых домов в Физули будет направлено свыше 14 млн манатов

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - ООО MIDA при Государственном агентстве жилищного строительства завершило тендер на строительство многоквартирных жилых домов в городе Физули, сообщает Trend со ссылкой на портал госзакупок.

Согласно информации, ОOO направит 14,436 миллиона манатов на работы по строительству многоквартирных жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на земельном участке площадью 8,9 га в городе Физули.

ООО MIDA подписало соответствующий контракт с ЗАО El-Seym İnşaat и консорциумом SNT İnşaat Şirkəti, говорится в сообщении.

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