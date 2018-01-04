Узбекистан изучит опыт Азербайджана для внедрения системы электронных виз

БАКУ /Trend/ - Правительство Узбекистана прорабатывает вопрос внедрения системы выдачи электронных въездных виз (E-Visa) и будет изучать опыт Азербайджана для внедрения такой системы, говорится в сообщении узбекских СМИ, ссылающихся на Госкомтуризма Узбекистана.

Система электронных виз на сегодняшний день функционирует уже во многих странах. В частности, она себя хорошо зарекомендовала в Азербайджане, Грузии, их опыт будет изучаться при внедрении этой технологии в Узбекистане.

Электронный формат получения визы избавит туристов от необходимости простаивать очереди в посольствах, так как все необходимые документы можно будет подать посредством интернета. При этом путешественникам не нужно будет проходить собеседование с консулом.

Приобретение и установку необходимого оборудования, разработку специальных программ, а также проведение тестовых испытаний системы «Электронная виза» с использованием инфраструктуры действующей биометрической паспортной системы Узбекистана планируется завершить уже летом текущего года.

Внедрение системы выдачи электронной визы потребует упрощения действующего в стране визового режима. Выдача электронных виз будет осуществляться в аэропортах страны согласно письменным заявлениям, поданным иностранными гражданами в процессе оформления документов.

Узбекистан за первые шесть месяцев 2017 года посетило свыше 1,1 миллиона туристов, что на 18 процентов больше чем за аналогичный период 2016 года. При этом экспорт туристических услуг достиг 694,5 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что все консульские действия посольств Узбекистана в зарубежных странах в 2018 году будут переведены в электронный формат для сокращения до минимума личного присутствия заявителя.

С 2019 года в Узбекистане отменяются выездные визы.

В Азербайджане действует система ASAN Viza которая была создана указом Президента Азербайджана от 1 июня 2016 года.

Система ASAN Viza позволяет получить въездную визу в Азербайджан, совершив три простых шага - обращение, оплата и скачивание электронной визы. Электронная виза действует в течение 30 дней. Стандартно ASAN Viza выдается за три дня, в случае срочного получения – за три часа. Стоимость стандартной визы 20 долларов, срочной – 23 доллара.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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