Узбекистан и Катар могут открыть прямые авиарейсы

17 июля 2018 09:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Между крупными городами Узбекистана и Катара могут быть открыты прямые авиарейсы.

Об этом, как передают узбекские СМИ, стало известно по итогам переговоров делегации Катара во главе с главой договорно-правового департамента торгово-промышленной палаты страны Абдулазизом аль-Кувари с представителями Министерства внешней торговли Узбекистана.

«На встрече были отмечены потенциальные возможности для развития экспорта, а именно осуществления поставок в Катар ряда товаров, таких как легковые и грузовые автомобили, электротехнические товары, химическая, а также свежая и переработанная плодоовощная продукция. Особое внимание было уделено обсуждению транспортно-коммуникационной системы. Так, было предложено наладить прямые авиарейсы между крупными городами двух стран», – отметили в министерстве.

Напомним, что с 14 апреля 2018 года «Узбекские авиалинии» и S7 Airlines начали выполнять авиарейсы из Ташкента и Намангана в российские города Южно-Сахалинск, Хабаровск и Владивосток.

С 30 июня «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) открыли прямые рейсы из Баку в столицу Узбекистана – город Ташкент.

В свою очередь с августа 2018 года российская авиакомпания S7 Airlines может начать осуществлять регулярные рейсы из Москвы в Ташкент.

А уже к концу 2018 года ряд туристических компаний Китая планируют организовать чартерные и прямые рейсы из китайских городов Чунцин, Лоань, Сиань в города Узбекистана.

Таким образом, география авиарейсов соединяющих города Узбекистана с другими странами только за 2018 существенно расшириться, охватив новые направления, которые будут способствовать расширению туристического потока.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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