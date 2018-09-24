Bloomberg: Азербайджан в числе самых стремительно набирающих популярность турнаправлений

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вошел в десятку самых стремительно набирающих популярность туристических направлений, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Всемирной туристической организации ООН.

Как отмечается, например, бронирование отелей в Азербайджане по линии одной из крупнейшей туристической компании мира Intrepid Travel выросло на 322 процента.

«Баку сочетает в себе черты старого и нового: на мощенных улицах Старого города расположились рыночные прилавки и хорошо сохранившиеся исторические здания, а Flame Towers вообще можно считать современным архитектурным чудом в духе Бурдж Халифа», - отмечает Bloomberg.

В список быстроразвивающихся туристических направлений также вошли Турция, Грузия, Македония, Исландия и другие.

Напомним, что в январе-июне 2018 года Азербайджан посетили 1,325 миллиона иностранцев и лиц без гражданства из 189 стран мира, что на 10,2 процента превышает показатели аналогичного периода 2017 года.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, 30,5 процента прибывших составили граждане России, 21,1 процента - Грузии, 11,1 процента – Ирана, 10,8 процента – Турции, 3,6 процента – ОАЭ, 2,1 процента – Ирака, два процентов – Украины, 18,7 процента - граждане других стран, 0,1 процента – лица без гражданства.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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