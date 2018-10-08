Число прибывших в Азербайджан пакистанских туристов выросло более чем в 8 раз (ФОТО)

8 октября 2018 12:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За последние два года число пакистанских туристов, посетивших Азербайджан, увеличилось более чем в восемь раз, говорится в сообщении посольства Пакистана в Азербайджане, распространенном в понедельник.

Как отмечается в сообщении, в Карачи (Пакистан) прошла международная выставка туризма и путешествий "Pakistan Travel Mart".

На выставке в Экспоцентре Карачи были представлены туристические и страховые компании, отели, авиакомпании Пакистана, Малайзии, Вьетнама, Шри-Ланки, Таиланда, ОАЭ, Турции, Ирана, Саудовской Аравии и других стран.

Азербайджан участвовал со второй по численности делегацией в составе 30 человек, впервые представленной Ассоциацией туризма Азербайджана (AZTA) и представителями 18 различных туркомпаний и отелей.

Стенды Азербайджана вызвали большой интерес у посетителей и участников выставки.

В рамках выставки были организованы конференции на различные темы и международный форум.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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