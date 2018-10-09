Узбекские паспорта на 82 месте в мире

БАКУ /Trend/ - Узбекистан занял 82 место в обновленном Индексе паспортов (Passport Index) компании Henley & Partners. Ранее Узбекистан находился на 78 месте.

Ежегодный Индекс паспортов компании Henley & Partners содержит рейтинг паспортов почти 200 стран мира по количеству стран безвизового въезда.

Согласно индексу, граждане Узбекистана, как и ранее, могут посетить 59 стран мира без визы.

Первое место в рейтинге занимает Япония. С паспортом Японии можно путешествовать без визы в 190 стран мира. Второе место у Сингапура (189 стран), третье – у Германии (188 стран).

Отметим, что с января 2018 года в Узбекистане был установлен безвизовый режим для восьми стран (всего – 17) и увеличено с 12 до 51 количество стран, для граждан которых применяется упрощенный режим получения въездных виз.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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