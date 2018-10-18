В Баку представлен национальный туристический бренд Азербайджана (ФОТО)

18 октября 2018 12:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня на первом Национальном туристическом саммите в Баку, проведенном при организации Государственного агентства по туризму и Бюро по туризму Азербайджана, был представлен новый туристический бренд Азербайджана.

Директор по бренду и маркетингу Бюро Фидан Алиева сказала, что главными символами нового бренда являются новое лого и девиз. Наряду с тем, что буква «А» является новым туристическим лого, это также первая буква в названии страны, и по своей форме передает суть бренда. Лого постоянно будет меняться в соответствии с платформой, которую оно будет представлять.

Главный девиз нового туристического бренда Азербайджана - "Take another look" («Посмотри другим взглядом»).

Фидан Алиева добавила, что бренд подготовила известная компания "Landor", которая имеет многолетний и успешный опыт работы в этой области.

Презентация нового бренда мировой общественности состоится в ноябре этого года на туристической выставке в Лондоне (London WTM)

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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