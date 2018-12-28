Турцию за 11 месяцев года посетили свыше 800 тыс. туристов из Азербайджана – министерство (эксклюзив)

28 декабря 2018 14:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам 11 месяцев (январь-ноябрь) 2018 года Турцию посетили 802 820 туристов из Азербайджана. Об этом сообщили Trend в пятницу в министерстве культуры и туризма Турции.

Количество туристов из Азербайджана, посетивших Турцию по итогам 11 месяцев 2018 года, на 12,57 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года.

«Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 2,24 процента», - сказали в министерстве.

Было отмечено, что в ноябре 2018 года Турцию посетили 59,1 тысячи туристов из Азербайджана, что на 9,51 процента больше по сравнению с ноябрем 2017 года.

«Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию в ноябре 2018 года, составила 3,01 процента. Для сравнения: в ноябре 2017 года этот показатель был на уровне 3,27 процента», - сказали в министерстве.

Отметим, что в ноябре текущего года Турцию посетили 1, 9 миллиона туристов, что на 19,97 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года.

По итогам января-ноября 2018 года Турцию посетили 37,5 миллиона туристов, что на 22,25 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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