Как в раю: правила жизни от Edem Resort Medical & SPA (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Здесь не нужно никуда спешить, стрелки часов останавливают свой круговорот, чтобы ты насладился красотой мгновения. Один из лучших курортов Европы, расположен всего в 26 километрах от Львова, Edem Resort Medical & SPA – место силы, которое, посетив однажды, уже не сможешь забыть.

О том, как получать от жизни все расскажут разум и душа Эдема - главный врач Центра восстановления здоровья, международный специалист в сфере Anti-age медицины, академик Европейской академии естественных наук Алексей Башкирцев и основательница Edem Resort, муза и духовный наставник Эдема, Ольга Филатова.

Алексей Вадимович, Вы – врач международного уровня и знаете все о здоровье. В то же время много работаете и путешествуете. Как все успеть и при этом не забывать о главном – своем самочувствии?

Красота жизни состоит в ее изменчивости и динамике. Мир предлагает нам миллионы возможностей, и мы должны ими пользоваться. Твое здоровье, красота и настроение – это личный выбор. Совсем не важно, где ты живешь, сколько зарабатываешь и как много работаешь. Ведь главное – уметь уважать себя. Нужно выработать культуру своей жизни, где гармонично сочетаются уход за телом, спорт, правильное питание, активных отдых, интелектуальные нагрузки и, конечно же, хорошее настроение.

Такую жизненную мудрость мы проповедуем в Edem Resort Medical & SPA. Каждый наш гость – это, прежде всего, личность и мы хотим, чтобы он прошел курс физического, морального и духовного восстановления. Он объединяет пятизвездочный отель, Центр восстановления здоровья, четыре ресторана авторской кухни, SPA, Арт-центр, гольф-клуб. Ведь Edem - это отдельная страна гармонии и умиротворения.

Алексей Вадимович, вам удается быть активным и жизнерадостным нон-стоп. В чем секрет профессионала?

Я верю в то, что делаю и использую только проверенные методы для восстановления энергии, перезагрузки и очищения организма. Один из наиболее эффективных – детоксификация, которую мы используем в нашем Центре восстановления здоровья.

Программа Detox нацелена на очищение организма от токсинов, что накапливаются в течении всей жизни. Благодаря комплексному подходу, который обьединяет диагностику и персонализированный выбор методов лечения, тело омолаживается, улучшается кровообращение и самочувствие, нормализуется вес, появляется ощущение легкости и энергетической наполнености.

Ольга Николаевна, вы создали целую концепцию жизни, философию, которую исповедуете в Edem Resort. В чем она состоит?

Найти гармонию. С миром, природой, окружением, с собой. Жизнь, она соткана из миллионов нитей, которые нам нужно изучить, понять и полюбить.

На берегу озера Молодости, в компании леса и тишины – Edem Resort Medical & SPA – место силы, очищения, гармонии. Здесь не слышно шума автомобилей, только спокойствие и совершенство природы. И наша задача – наполнить гостя этой гармонией, обеспечить не тольки физический, но и духовный отдых. Мы даем возможность увидеть, насколько прекрасен этот мир, полюбить себя изнутри и снаружи – это месседж, который я несу к людям через Едем.

Так что же это - смысл жизни?

Ольга: Часто говорят: живите так, будто это ваш последний день. И я делаю все наоборот – живу так, словно буду жить вечно. Занимаюсь тем, что люблю, что действительно важно для меня. Сегодня все куда-то спешат, бегут, и вместе с ними убегает их жизнь. Я же говорю: Остановись. Закрой глаза и прислушайся. Это – ты. Ты сам знаешь, что тебе нужно и как это сделать. В этом и состоит смысл жизни – быть собой и делать свой выбор, ведь от этого зависит наше будущее.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.