В Баку проходит 110-я сессия Исполнительного совета UNWTO

17 июня 2019 09:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку стартовала очередная 110-я сессия Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), сообщает в понедельник Trend.

Решение о проведении двухдневного мероприятия в Баку было принято 23-25 мая на 108-й сессии Исполнительного совета организации в испанском Сан-Себастьяне.

Проведение сессии в Баку имеет большое значение с точки зрения развития многостороннего сотрудничества Азербайджана с UNWTO и укрепления авторитета Азербайджана на международной арене. Это полезно и для пропаганды потенциала страны, как привлекательного туристического направления. Официальные государственные лица и другие гости из более чем 40 стран получат возможность лучше ознакомиться с туристическими возможностями и культурой страны.

Напомним, что Азербайджан с 2013 года представлен в Исполнительном совете UNWTO, и активно участвует в процессе принятия решений.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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