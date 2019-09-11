В августе большую часть иностранных туристов в Азербайджане составили россияне

БАКУ /Trend/ - В августе в Азербайджан приехало 361 тысяч иностранных гостей.

Об этом сказали в Государственном агентстве по туризму, сообщает в среду Trend.

В сообщении говорится, что это означает рост на 42 тысяч человек (рост на 13,2 процента) по сравнению с августом прошлого года.

«Большую часть туристов (111 тысяч человек) составили россияне. Большой рост (82,2 процента) наблюдался и среди иранских туристов - 17 тысяч человек.

В Азербайджан любят приезжать и туристы из Грузии, и в августе их число составило 68 тысяч человек, что на 11 тысяч (рост 20 процентов) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число гостей, приехавших из Турции, Центральной Азии и Южной Азии, выросло на 13, 50 и 11,25 процента соответственно, составив 27, 14 и 11 тысяч человек», - говорится в сообщении Агентства.

Наибольшее число путешественников в Ближневосточном регионе приходится на долю Саудовской Аравии, и число туристов, приехавших из этой страны в Азербайджан, выросло на 18,3 процента, достигнув 22,6 тысячи человек.

«В январе-августе 2019 года число иностранных туристов, приехавших в Азербайджан, выросло на 8,3 процента, составив 2,1 миллиона человек. Более половины из них (53 процентов) приходится на долю россиян (653 тысяч) и грузинских туристов (472 тысяч). Особо следует отметить, что число грузинских туристов выросло на 22,8 процента или на 87 тысяч человек.

Число туристов, приехавших из стран Центральной и Южной Азии, выросло на 40,4 процента и 38,1 процента (83 тысяч и 72 тысяч) соответственно», - отметили в Агентстве.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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