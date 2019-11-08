В Кутаиси прибыл первый рейс авиакомпании Ryanair

8 ноября 2019 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Низкобюджетная ирландская компания Ryanair после Тбилиси начала осуществлять прямые авиарейсы и в аэропорт Кутаиси, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на "Первый канал" Грузии.

7 ноября в 21:15 из Марселя в Кутаиси прибыл первый рейс Ryanair.

По этому случаю в Кутаисском аэропорту имени Давида Агмашенебели состоялся праздничный прием.

Пассажиров рейса из Марселя в зале прилета встретили с сувенирами директор Объединения аэропортов Грузии Георгий Чоговадзе, губернатор края Имерети Георгий Чигвария, представители мэрии Кутаиси, а также менеджер по коммуникациям в Восточной и Центральной Европе компании Ryanair Ольга Павлонка.

С 9 ноября из Кутаисского аэропорта откроется еще одно направление - в Болонью. Из Кутаиси в направлении Марселя и Болоньи Ryanair будет летать дважды в неделю. А рейс из Тбилиси в Милан будет осуществляться четыре раза в неделю.

С апреля 2020 года Ryanair добавит в свое расписание полеты из Тбилиси в Кельн дважды в неделю.

«Деятельность Ryanair в Грузии означает больше европейских туристов, а также доступные полеты. С приходом этой компании в экономике и туризме Грузии начинается новый этап. Расширится как направление полетов, так и число городов, откуда приедут туристы в Тбилиси и Кутаиси. Это даст возможность большему количеству туристов приехать в Грузию и большему количеству наших соотечественников путешествовать в Европу», - сказал Чоговадзе.

Переговоры министерства экономики и Объединения аэропортов Грузии с Ryanair велись почти десять лет. 21 августа 2019 года стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

Ирландская авиакомпания Ryanair - крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Главный офис находится в Сордсе, графство Дублин. Основана в 1984 году ирландскими миллионерами Тони Райаном, Крисом Райаном и Лиамом Лонерганом.

Основным аэропортом-хабом для авиакомпании является лондонский Станстед.

(Автор: Тамилла Мамедова)

Twitter: @Mila61979356

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китайская компания Xinle Electrical Appliance заинтересована начать бизнес в Грузии
Финансы 15:21
В Грузии запретят продажу нефасованного табака
Бизнес 15:03
В грузинских горных селах подключен интернет
ИКТ 13:09
Грузинская гостиница выставлена на аукцион
Бизнес 12:55
ЕБРР опубликовал прогнозы экономического роста в Грузии
Бизнес 12:52
Назван объем грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми
Бизнес 12:42
Лента новостей
У берегов Фиджи произошло сильное землетрясение
Другие страны 15:22
Китайская компания Xinle Electrical Appliance заинтересована начать бизнес в Грузии
Финансы 15:21
Резидент Сумгайытского химпромпарка увеличит производство полиэтилена
Финансы 15:20
Квота по приему на работу лиц, относящихся к льготной категории, в Азербайджане будет контролироваться в электронном виде
Общество 15:18
Турция и Россия завершили 3-е совместное патрулирование в Сирии
Турция 15:10
В Грузии запретят продажу нефасованного табака
Бизнес 15:03
Новый поезд для Бакинского метрополитена будет доставлен в феврале будущего года
Общество 14:58
В Германии прогремел взрыв на шахте
Европа 14:54
Китай приступил к созданию сетей 6G
Китай 14:53