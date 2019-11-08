В Кутаиси прибыл первый рейс авиакомпании Ryanair

БАКУ /Trend/ - Низкобюджетная ирландская компания Ryanair после Тбилиси начала осуществлять прямые авиарейсы и в аэропорт Кутаиси, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на "Первый канал" Грузии.

7 ноября в 21:15 из Марселя в Кутаиси прибыл первый рейс Ryanair.



По этому случаю в Кутаисском аэропорту имени Давида Агмашенебели состоялся праздничный прием.

Пассажиров рейса из Марселя в зале прилета встретили с сувенирами директор Объединения аэропортов Грузии Георгий Чоговадзе, губернатор края Имерети Георгий Чигвария, представители мэрии Кутаиси, а также менеджер по коммуникациям в Восточной и Центральной Европе компании Ryanair Ольга Павлонка.



С 9 ноября из Кутаисского аэропорта откроется еще одно направление - в Болонью. Из Кутаиси в направлении Марселя и Болоньи Ryanair будет летать дважды в неделю. А рейс из Тбилиси в Милан будет осуществляться четыре раза в неделю.

С апреля 2020 года Ryanair добавит в свое расписание полеты из Тбилиси в Кельн дважды в неделю.



«Деятельность Ryanair в Грузии означает больше европейских туристов, а также доступные полеты. С приходом этой компании в экономике и туризме Грузии начинается новый этап. Расширится как направление полетов, так и число городов, откуда приедут туристы в Тбилиси и Кутаиси. Это даст возможность большему количеству туристов приехать в Грузию и большему количеству наших соотечественников путешествовать в Европу», - сказал Чоговадзе.



Переговоры министерства экономики и Объединения аэропортов Грузии с Ryanair велись почти десять лет. 21 августа 2019 года стороны подписали соглашение о сотрудничестве.



Ирландская авиакомпания Ryanair - крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Главный офис находится в Сордсе, графство Дублин. Основана в 1984 году ирландскими миллионерами Тони Райаном, Крисом Райаном и Лиамом Лонерганом.



Основным аэропортом-хабом для авиакомпании является лондонский Станстед.

(Автор: Тамилла Мамедова)

Twitter: @Mila61979356

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