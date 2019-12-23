Узбекистан - одно из лучших туристических направлений 2020 года

БАКУ/Trend/ - Узбекистан, долгое время неизвестный большинству жителей Запада, уже сейчас формирует туристическую сцену на 2020 год, сообщает Trend со ссылкой на CNN Travel.

Ранее крупнейший издатель туристических путеводителей Lonely Planet назвало Узбекистан, наряду с остальной частью Центральной Азии, одним из лучших регионов для путешествий в новом году, благодаря новым возможностям безвизовых поездок. Газета The Economist выбрало Узбекистан страной года, указав на значительные правительственные реформы.

Все это, плюс его древняя история и уникальная кулинария, делают Узбекистан все более популярным направлением, говорится в статье.

«Следующий год будет самым подходящим для посещения Узбекистана, прежде всего, из-за новых визовых реформ», — подчеркивается в статье. Сейчас в стране действует безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан 65 стран, а также упрощенный порядок оформления виз для граждан 77 стран.

«Возможно, самое привлекательное качество Узбекистана и региона Центральной Азии — это его древняя история, которая сохранилась на протяжении тысячелетий», — считают авторы, добавляя, что это регион с освежающим отсутствием шумихи и суеты.

В статье также отмечается, что в последние годы социальные сети показывают в новом свете страну и ее главные достопримечательности, стали популярны хештеги #VisitUzbekistan, #VisitTashkent, #VisitSamarkand и #TravelCentralAsia.

Авторы характеризуют узбекскую кухню как ароматную и насыщенную, со множеством блюд из риса. Самое популярное блюдо в стране — плов, отмечают они.

«Cable News Network» («CNN») осуществляет деятельность с 1 июня 1980 года в качестве новостного телеканала. Штаб-квартира находится в Атланте, штате Джорджия. Является мировым лидером в области подготовки и передачи новостных материалов, транслируется по всему миру, основатель вещания в режиме 24/7. Новости готовят 4000 журналистов компании по всему миру.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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