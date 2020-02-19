Португалия планирует субсидировать отдых туристов из Великобритании
Португалия рассматривает возможность субсидирования отдыха британских туристов после Brexit, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
В частности, власти обсуждают перспективу оплаты медобслуживания отдыхающих из Великобритании, большое число которых традиционно посещают Лиссабон и прибрежные курорты страны.
Министр туризма Рита Маркес сказала, что правительство обсуждает возможность для британских туристов в Португалии по-прежнему получать помощь по европейской карточке медицинского страхования (European Health Insurance Card, (EHIC). Она позволяет гражданам ЕС, Швейцарии и ранее — Великобритании получать медпомощь в другом государстве, где действует эта страховка.
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