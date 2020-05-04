Грузия разработала план возрождения туризма

БАКУ /Trend/ - Экономическое возрождение, возобновление экономической активности и посткризисное управление становятся главными приоритетами правительства Грузии, заявил на заседании правительства премьер-министр Георгий Гахария, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Отметим, что правительство Грузии приступило к поэтапному снятию ограничений с 27 апреля. Чтобы восстановить экономическую активность, все компании в стране должны пройти проверку на соблюдение рекомендаций, разработанных минздравом по предотвращению распространения нового коронавируса.

"Экономическое возрождение, возобновление экономической активности и посткризисное управление сегодня становятся приоритетом номер один для правительства. Но такая возможность у нас будет лишь в том случае, если министерство здравоохранения будет эффективно управлять эпидемией. Это критически важно", - заявил Гахария.

В результате пандемии туристическая отрасль в Грузии пострадала больше всех. Уже в марте доходы снизились на 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Гахария отметил, что в ближайшие дни правительство рассмотрит и представит общественности стратегический план по восстановлению сектора туризма, который разработало минэкономики. Программа помощи содержит как антикризисные меры, так и инструменты стимулирования.

На сегодняшний день власти Грузии компаниям, чья деятельность связана с гостиничной и ресторанной сферой, туристическим, транспортным, экскурсионным компаниям и другим, отсрочили до 1 ноября уплату подоходного налога и налога на имущество за четыре месяца. Это коснулось 18 тысяч компаний, которые оперируют сегодня в Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)