Презентована Концепция «Перспективы развития внутреннего туризма в Азербайджане до 2025 года»

БАКУ /Trend/ - По инициативе Ассоциации туризма Азербайджана (AZTA) подготовлена и представлена концепция «Перспективы развития внутреннего туризма в Азербайджане до 2025 года», сообщает в среду Trend со ссылкой на Ассоциацию.

В Концепции, в которой приведены факторы, ускоряющие развитие внутреннего туризма в период после пандемии и отмены карантинного режима, отражены конкретные предложения для выхода из сложившейся ситуации.

Концепция определяет стратегическую цель и задачи развития внутреннего туризма в Азербайджане до 2025 года, опирается на оценку туристического потенциала Азербайджана, направлена на создание правовой, организационной и экономической среды развития туристической сферы в республике.

Являясь документом, определяющим развитие внутреннего туризма в Азербайджане, она призвана служить реализации будущих планов, программ и различных проектов.

Концепция подготовлена при поддержке экспертной группы в составе представителей Ассоциации туризма Азербайджана, Ассоциации поддержки оздоровительного и термального туризма Азербайджана, Ассоциации отелей и ресторанов (DAİR), Клуба «Экскурсионный гид», Общественного объединения «Поддержка развития сельского зеленого туризма» и Общественного объединения «Просвещение в сфере общепита».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)