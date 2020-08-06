Саломе Зурабишвили обсудила с еврейской общиной вопросы туризма

Президент Грузии Саломе Зурабишвили начала рабочие встречи с еврейской общиной по вопросам туризма, экономического и культурного развития расположенного в регионе Рача-Лечхуми села Лаилаши, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Президент выступила с инициативой после посещения в Лаилаши синагоги, которая сохранила одну из древнейших в мире Библий — Библию Лаилаши, которая сейчас представлена в Грузинском национальном центре рукописей имени Кекелидзе.

Как известно, в Лаилаши на протяжении веков проживала крупная еврейская община, о чем свидетельствуют синагога и еврейское кладбище.

Сегодняшняя встреча прошла в музее Истории евреев в Грузии, на которой представители еврейской общины выразили готовность участвовать в развитии Лаилаши и внести свой вклад в инициативу Саломе Зурабишвили.