Греция продлила до 14 июня порядок въезда туристов

Греция продлила до 14 июня порядок въезда иностранных граждан. Заявление опубликовано в официальной правительственной газете, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Отмечается, что ограничений на количество въезжающих нет, им не придется проходить карантин при предъявлении сертификата вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, или справки о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител.

При этом в постановлении есть изменения, в частности, снижен срок карантина для заболевших с 14 до 10 дней, признается цифровой сертификат, справки об отсутствии коронавируса требуются от детей с шести лет вместо пяти.