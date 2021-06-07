В этом году увеличится количество приезжающих в Азербайджан иностранцев

БАКУ /Trend/ - Разрешение на въезд в Азербайджан без специального разрешения для граждан России и Турции с 10 июня может оживить туристический сектор. Весьма ожидаемо, что в этом году увеличится количество приезжающих в Азербайджан иностранных туристов.

Об этом в понедельник сказал Trend эксперт в области туризма Джейхун Ашыров.

Поэтапное смягчение карантинного режима способствует определенному оживлению туристического сектора.

«Если учесть, что наступило лето и в ближайшее время откроются пляжи, удачно выбран момент, когда туристы приезжают в Азербайджан. В данном контексте вынесенное решение стоит оценивать крайне позитивно. В результате Азербайджан сможет посетить больше иностранцев. Параллельно позитивную роль в восстановлении туризма сыграет растущий в Азербайджане и во всем мире масштаб вакцинации», – добавил Ашыров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)