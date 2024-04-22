Россия применяет на практике опыт Турции в сфере туризма - проректор Российского университета туризма

БАКУ /Trend/ - Россия применяет на практике опыт Турции в сфере туризма.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал проректор Российского государственного университета туризма и сервиса Евгений Родионов в рамках панельных дискуссий в ходе 1-го заседания высших учебных заведений, специализирующихся на обучении туризму в рамках ОЧЭС (Организация черноморского экономического сотрудничества).

"Мы применяем турецкий опыт в нашей практике, а наши студенты отправляются в Турцию на стажировку. Также в последние годы в нашей стране активно развивается внутренний туризм, в значительной степени благодаря поддержке государства. Поэтому мы на уровне учебных программ адаптируемся к текущей ситуации и учитываем внутренний контекст развития туризма", - подчеркнул он.

Родионов также упомянул, что туризм сам по себе представляет собой междисциплинарную сферу.

"Однако несмотря на качество образовательных программ, мы не можем охватить все аспекты развития туризма, который меняется каждый год. Поэтому дополнительное профессиональное образование в сфере туризма также очень важно.

У нас есть национальный проект по развитию туризма, и в рамках этого проекта государство предпринимает шаги по модернизации туристического образования", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит первая встреча образовательных учреждений ОЧЭС по туризму с целью обсуждения сотрудничества, перспектив и проблем в сфере туристского образования.

Во встрече принимают участие официальные представители государств и туристических образовательных учреждений из 11 стран-членов организации, включая Азербайджан, Турцию, Россию, Албанию, Болгарию, Грузию, Грецию, Молдову, Румынию, Сербию и Украину, а также представители Всемирной туристской организации ООН.

Согласно данным Госагентства Азербайджана по туризму, в январе-марте текущего года Азербайджан посетили 513 413 иностранцев, что на 39 процентов превышает аналогичный показатель 2023 года (369 072).

Напомним, что ОЧЭС была создана в 1992 году с активной поддержкой Турции, а постоянный международный секретариат организации находится в Стамбуле. ОЧЭС была учреждена для поощрения сотрудничества, обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе Черного моря.

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