Компания Azpetrol открыла новый автозаправочный пункт (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Компания "Azpetrol" открыла новый автозаправочный пункт в Шемахе, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Компания "Azpetrol" открыла 91-й автозаправочный пункт “Шемаха-Асан" в Шамахинском районе.

Открытие состоялось с участием генерального директора компании Джейхуна Мамедова и других сотрудников.

В автозаправочной станции ”Шемаха-асан" установлен прибор для зарядки электромобилей. После церемонии открытия клиентам были вручены различные подарки от компании. Компания намерена расширить свою сеть АЗС.

Так, компания "Azpetrol" в ближайшие дни откроет очередную автозаправочную станцию в Кюрдамирском районе. В то же время компания продолжает строительство автозаправочной станции в Низаминском районе города Баку.

Отметим, что основной деятельностью ООО "Azpetrol Ltd.", вступившей в экономическую сферу Азербайджана с введением в эксплуатацию первой автозаправочной станции 15 июля 1997 года в городе Баку, является продажа горючего оптом и в розницу через бензозаправочные и газозаправочные станции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.