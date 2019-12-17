Узбекистан запускает два новых ж/д направления в Россию

17 декабря 2019 13:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - "Узбекистон темир йуллари" запускают два новых направления в Россию, сообщает Trend во вторник со ссылкой на компанию.

"Начиная с 13 декабря этого года, начал курсировать поезд "Термез – Москва – Термез", а с февраля 2020 года будет запущено направление "Андижан – Уфа – Андижан", – сказали в компании.

Пассажиры на этих направлениях могут воспользоваться гибкой системой скидок.

На сегодня из столицы Узбекистана в российском направлении поезда узбекского перевозчика курсируют в Волгоград, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Саратов и Уфу. Кроме того, действует поезд "Андижан – Москва".

Напомним, что "Узбекистон темир йуллари" вводят скидки на новых железнодорожных маршрутах из Узбекистана в Россию и обратно. Выгодные тарифы начнут действовать со 2 января 2020 года.

В частности, на поезда "Ташкент – Москва", "Андижан – Москва", "Ташкент – Москва" и "Ташкент – Казань" можно будет приобрести билет с выгодой до 55 процентов в купе или СВ, если оплатить дорогу ранее, чем за 41 день.

Если же билет покупается за пять суток и позднее, то придется переплатить 5 процентов от базового тарифа.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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