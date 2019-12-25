Завершен капитальный ремонт буксирного судна «Гюльтекин Аскерова»

БАКУ/Trend/ - Завершился капитальный ремонт буксирного судна «Гюльтекин Аскерова» Каспийского нефтяного флота ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO), сообщает Trend со ссылкой на ЗАО.

Как отмечается в сообщении, ремонтные работы велись на судоремонтном заводе «Биби-Эйбат».

«Во время ремонта были отремонтированы главный и вспомогательный двигатели, паровой котел, брашпиль, шпильное оборудование, масляные и водяные холодильники, фитинги воздушных шаров, насосы различного назначения, сепараторы, компрессоры, генераторы вспомогательных двигателей, электродвигатели и трубопроводы», - говорится в сообщении.

В то же время проведены все необходимые осмотры и ремонт автоматики, навигационного оборудования и электрических частей.

В комнатах для персонала установлена новая мебель, проведены ремонтные работы на санитарных узлах и столовых, отремонтированы водонепроницаемые двери, иллюминаторы, вентиляционные крышки.

«В целях проверки технического состояния подводной части судна был проведен ремонт днища, защитных сооружений, заменены поврежденные металлические конструкции на подводных и надводных частях судна, защитные металлические пояса, после завершения работ по очистке и покраске на обоих бортах обновлены защитные колеса», - также отмечается в сообщении.

Успешно завершены морские испытания судна.

Буксир «Гюльтекин Аскерова» примет участие в поставках резервных кораблей, которые будут участвовать в снабжении морских нефтегазоперерабатывающих объектов, а также в буксировке тяжелых конструкций, буровых установок.

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