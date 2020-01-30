В 2019 году Турция значительно увеличила экспорт автомобилей в Россию

30 января 2020 16:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Не смотря на то, что Россия является одним из экспортеров автопрома в соседние и на мировые рынки, спрос на турецкий автопром в этой стране растёт.

Об этом сказали Trend в среду в министерстве торговли Турции.

Как отметили в министерстве, Турция заинтересована в экспорте автопрома на российские и в том числе на мировые рынки.

В министерстве отметили, что в 2019 году экспорт автомобилей из Турции в Россию вырос на 16,44 процента по сравнению с итогами 2018 года, составив 528,141 миллиона долларов.

При этом в декабре 2019 года экспорт автомобилей из Турции в Россию сократился на 4,30 процента по сравнению с аналогическим периодом 2018 года, составив 31,329 миллиона долларов.

Отметим, что в 2019 году экспорт автомобилей из Турции сократился на 3,1 процента по сравнению с итогами 2018 года, составив 30,594 миллиарда долларов или 17 процентов общего экспорта Турции.

В декабре 2019 года экспорт автомобилей из Турции вырос на 2,9 процента по сравнению с декабрем 2018 года, составив 2,544 миллиарда долларов или 16,5 процента общего экспорта Турции.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в ноябре 2019 года составил 33,240 миллиарда долларов.

За указанный период турецкий экспорт вырос на 0,1 процента по сравнению с ноябрем 2018 года, составив 15,503 миллиарда долларов.

В ноябре 2019 года импорт в Турцию вырос на 9,7 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и достиг 17,737 миллиарда долларов.

Внешнеторговый оборот Турции в январе-ноябре прошлого года составил 340,57 миллиарда долларов.

Напомним, что Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся автобусы отечественных марок - BMC, Temsa и Otokar.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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