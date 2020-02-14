Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире

Транспорт 14 февраля 2020 10:55 (UTC+04:00)
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире

БАКУ/Trend/ - В рамках проведения ремонтных работ на территории города Мингячевир согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) приступило к деятельности, сообщил в пятницу Trend пресс-секретарь Агентства Анар Наджафли.

"Ремонтные работы на территории города Мингячевир уже начались. Ведутся они ГААДА и будут завершены весной этого года. В связи с погодными условиями, наше агентство не может вести работы в ускоренном темпе, так как дожди, ветер и другие природные факторы не позволяют нам работать в штатном режиме. Также в связи с ремонтными работами дорог жилых массивов "Гюнешли", "Баглар", "Учхоз" и "Тингчилик" будет приостановлено частично или полностью движение транспортных средств. По окончании работ на дороги данных территорий будут нанесены новые дорожные разметки, установлены новые дорожные знаки, которые обеспечат безопасность передвижения пешеходов и водителей", - отметил Наджафли.

В целях капитального ремонта автомобильных дорог общей протяженностью 11,9 километра, соединяющих жилые массивы "Гюнешли", "Баглар", "Учхоз" и "Тингчилик" с городом, из резервного фонда Государственного бюджета на 2019 год ГААДА выделено 2,5 миллиона (два миллиона пятьсот) тысяч манатов.

"Также на каждом участке ремонтируемых дорог протяженностью в 11,9 километров будут установлены схематические стенды, извещающие о сроках, заказчике и исполнителе данного проекта, с адресами и телефонами для жалоб и предложений граждан страны", - добавил пресс-секретарь Агентства.

Дороги указанных жилых массивов были предназначены для общего пользования и эксплуатировались без капитального ремонта в течение длительного времени. Состояние дорожного покрытия было неудовлетворительным, а также имеет грунтовое и гравийное покрытие, что приводит к серьезным препятствиям для движения.

В соответствии с проектом, существующее покрытие дорог снято и вывезено, вскопаны и демонтированы деформированные части, проведены работы по засыпке и сглаживанию грунтом, автогрейдерами профилирован грунт, на необходимой высоте проводится легкое строительство с использованием карьерного гравия и оптимальной песчано-щебеночной смеси, проведены новые водопропускные трубы.

Согласно требованиям "Строительных норм и правил", также ведутся работы по асфальтированию дороги в тех частях, где дорожное основание готово. Нижний и верхний слои дорожного покрытия уложены из асфальтобетонной смеси крупного и мелкого зерна. В этих рамках уже завершены работы по укладке нижнего покрытия дороги жилого массива "Тингчилик".

Все работы проводятся в соответствии с графиком, составленным под контролем руководства ГААДА. Для своевременного завершения работ на территории было задействовано необходимое количество живой силы и техники.

Реализация этих мер, в первую очередь, обеспечивает комфорт населения, проживающего на данной территории, позволяет им безопасно добираться до своих жилых пунктов. Кроме того, строительство дорог современного уровня вносит вклад в социально-экономическое развитие не только близлежащих населенных пунктов, но и районов в целом, открывает дополнительные экономические возможности для их населения.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова).

Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Image
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Image
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Image
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Image
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Image
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Image
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Image
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Image
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Image
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Image
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Image
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Image
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Image
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Image
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Image
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Image
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Thumbnail
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Thumbnail
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Thumbnail
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Thumbnail
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Thumbnail
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Thumbnail
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Thumbnail
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Thumbnail
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Thumbnail
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Thumbnail
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Thumbnail
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Thumbnail
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Thumbnail
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Thumbnail
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Thumbnail
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире - Gallery Thumbnail
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