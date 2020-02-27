Казахстанская авиакомпания назвала нецелесообразным резкое сокращение рейсов в Южную Корею

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Air Astana обратилась с просьбой к межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана пересмотреть решение о сокращении рейсов в Сеул.

Об этом сообщили в четверг Trend в авиакомпании.

Напомним, что 26 февраля упомянутой межведомственной комиссией было принято решение сократить количество рейсов, выполняемых между Казахстаном и Южной Кореей: Air Astana: Алматы – Сеул, с 5 до 1 рейсов в неделю; Нур-Султан – Сеул, с 2 до 1 рейса в неделю; Asiana Airlines: Алматы – Сеул, с 2 до 1 рейса в неделю.

По сообщению компании, комиссией не был принят во внимание тот факт, что у авиакомпании на данный момент забронировали билеты около 17 тысяч пассажиров.

«Только в марте вылететь в Сеул планировали 2182 человека, а вернуться в Казахстан - 2254 человека. Авиакомпания не представляет возможным вывезти на следующей неделе двумя рейсами пассажиров семи рейсов», - сообщили в Air Astana.

Было отмечено, что большинство пассажиров являются гражданами, посещающими Корею в медицинских целях: «Поскольку большинство пассажиров – это граждане Казахстана, посещающие Корею в медицинских целях, в том числе для лечения онкологических заболеваний, считаем нецелесообразным значительно сокращать авиасообщение в такие сжатые сроки».

В связи с этим компания Air Astana обратилась с просьбой пересмотреть решение и разрешить авиакомпаниям самостоятельно скорректировать расписание во избежание паники и неопределенности среди пассажиров.

«Хотим отметить, что другие страны не ограничивали авиасообщение в Южную Корею либо сократили количество рейсов не более чем на 20 процентов», - сказали в компании.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По этой причине Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19/SARS-CoV-2. По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 82 164 человек, 2 801 из которых скончались. По последним данным, на данный момент коронавирусом в Южной Корее заражены 1 595 человек.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и других странах.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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