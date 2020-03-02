Еще одна авиакомпания сократила число рейсов из Грузии в Италию

БАКУ /Trend/ - Низкобюджетная авиакомпания RYANAIR наполовину сократила число полетов по направлению Милан-Тбилиси-Милан с 9 марта по 7 апреля, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на грузинские СМИ.

Самолеты RYANAIR будут летать по этому направлению два раза в неделю вместо четырех. Кроме того, с 8 марта до 7 апреля авиакомпания прекратит полеты в Болонью из Кутаиси.

Ранее к таким мерам прибег другой лоукостер - Wizz Air. Авиаперевозчик сократил все полеты из Грузии в Италию до одного раза в неделю на период с 11 марта по 4 апреля.

Италия стала главным очагом заражения коронавирусом в Европе. Число жертв от этой инфекции в стране выросло до 21, всего зафиксировано более 800 случаев заражения.

На сегодня в Грузии зафиксированы три случая заражения коронавирусом. Все инфицированные - граждане Грузии, которые недавно приехали из-за рубежа. Кроме того, на карантине с подозрением на коронавирус находятся 170 человек.

МИД Грузии уже призвал граждан Грузии воздержаться от посещения Китая, Южной Кореи, Японии, Ирана и Италии. Ранее из-за вспышки пневмонии нового типа Грузия временно приостановила полеты из Китая и Ирана. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав также проводит информационную кампанию среди населения

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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