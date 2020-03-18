Авиа и ж\д сообщение с деловым центром Казахстана будет полностью приостановлено

БАКУ/Trend/ - С деловым центром Казахстана – городом Алматы – будет полностью приостановлено авиационное и железнодорожное сообщение из-за введения в городе режима карантина, сказал заместитель акима города Ерлан Кожагапанов, передает в среду Trend со ссылкой на казахские СМИ.

По словам Кожагапанова, запрет будет введен в 00:00 (GMT +6) 22 марта 2020 года.

«22 марта в полночь - последний срок, когда можно въехать в город и выехать из него. С этого момента город будет полностью закрыт», - сообщил он.

Что касается постоянных жителей Алматы, то перемещение по городу для них и автотранспорта остается без ограничений.

«Автобусы и метро будут работать в штатном режиме. В связи с сокращением пассажиропотока будет увеличен интервал движения на 20 процентов», - сказал Кожагапанов.

Он также прокомментировал запрет на въезд: «Сотрудники, необходимые для жизнеобеспечения города (полиция, водители автобусов и так далее), будут временно размещены на территории города. Остальным, в том числе жителям пригорода, въезд будет запрещен», - сказал он.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Отметим также, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года в городах Нур-Султан и Алматы вводится режим карантина.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 198 543 человек, 7 988 из которых скончались.

Напомним, что за пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 166 странах. 11 марта 2020 года ВОЗ официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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