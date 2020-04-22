В Казахстане начато разбирательство по делу Bek Air, самолет которой потерпел крушение

БАКУ /Trend/ - В Турксибском районном суде города Алматы (Казахстан) было проведено первое судебное заседание по возврату авиакомпанией Bek Air денежных средств несостоявшимся пассажирам отмененных рейсов, передает в среду Trend со ссылкой на министерство торговли и интеграции Казахстана.

Заседание прошло 22 апреля 2020 года в режиме видеоконференции.

Напомним, четвертого февраля 2020 года, Комитет по защите прав потребителей Казахстана подал в суд за неуплату денег за возвращенные билеты на авиакомпанию Bek Air, самолет которой потерпел крушение 27 декабря 2019 года.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из Международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей и пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

Далее была приостановлена деятельность авиакомпании Bek Air, а также эксплуатация самолетов модели Fokker-100.

Сообщается, что по состоянию на 22 апреля 2020 года комитет представляет интересы 560 клиентов Bek Air, которые выкупили 1 070 билетов на сумму свыше 37 миллионов тенге (85,946 тысячи долларов).

«Обращения потребителей продолжают поступать в комитет ежедневно, поэтому комитет будет дополнять иск поступающими заявлениями до вынесения решения суда», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе судебного заседания представитель Bek Air сообщил, что авиакомпанией начат процесс возврата денег своим клиентам.

По его словам, авиакомпания уже вернула порядка 300 миллионов тенге (696,864 тысячи долларов), а для возврата средств потребителю необходимо обратиться в авиакомпанию и представить документы, подтверждающие приобретение билета.

Следующее судебное заседание назначено на 13 мая 2020 года.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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