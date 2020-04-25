Грузия отменяет некоторые ограничения на два дня

БАКУ/Trend/ - Власти Грузии отменят ограничения для больших городов в междугороднем сообщении на два дня, чтобы избавить граждан от дискомфорта, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в пятницу на презентации антикризисного плана, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, отмена ограничений на передвижения легковых автомобилей с понедельника не означает полной отмены ограничений для крупных городов, таких как Рустави, Тбилиси, Кутаиси и Батуми и на междугородние перевозки.

"Эти ограничения будут сохранены, но, учитывая, что наши ограничения совпали с пасхальными праздниками и многие из наших граждан выезжали в районы, мы сделаем исключение на два дня. Это будет 27 и 28 апреля, когда наши граждане будут иметь возможность вернуться к местам своей регистрации или работы", - сказал Гахария.

Напомним, что чрезвычайное положение в Грузии было объявлено 21 марта из-за угрозы распространения нового коронавируса, а через 10 дней в стране был введен комендантский час.

С вечера 15 апреля власти Грузии закрыли четыре крупных города страны, запретив въезды и выезды в Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми, а с 17 апреля запрещено передвижение на легковых автомобилях без разрешения.

(Автор: Тамилла Мамедова.)