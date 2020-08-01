Россия возобновила международное авиасообщение

В России в субботу, 1 августа, возобновляется международное авиасообщение, прерванное несколько месяцев назад из-за принятых в связи с пандемией коронавируса ограничительных мер. Соответствующее заявление ранее сделал премьер-министр Михаил Мишустин, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

На начальном этапе восстановления пассажирских авиаперевозок перелеты будут осуществляться из трех городов — Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Первыми тремя странами, с которыми восстановится сообщение, стали Великобритания, Турция и Танзания. С начала августа россияне смогут улететь в Лондон, Анкару, Стамбул и на остров Занзибар, а с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.