США запретили большинство чартерных рейсов на Кубу

Власти Соединенных Штатов приняли решение запретить практически все чартерные рейсы на Кубу. Это, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, следует из заявления госсекретаря США Майкла Помпео, распространенного в четверг пресс-службой Госдепартамента.

"Сегодня я попросил Минтранс приостановить частные чартерные рейсы во все кубинские аэропорты, включая [аэропорт] Гаваны. Это действие приостановит все чартерные рейсы между США и Кубой, которые находятся под юрисдикцией Минтранса, кроме одобренных государственных чартеров в Гавану и из нее и других одобренных частных чартеров, [осуществляемых] в чрезвычайных медицинских целях, для поисково-спасательных [операций] и других поездок, которые находятся в интересах США", - говорится в заявлении главы американского внешнеполитического ведомства.

"Эта администрация продолжит принимать меры и сокращать доходы кубинского правительства от сборов за посадку самолетов, [платы] за проживание в принадлежащих режиму отелях и другой прибыли, связанной с поездками", - подчеркнул Помпео.

Как утверждает госсекретарь, большинством отелей и объектов туристической инфраструктуры на Кубе владеют и управляют кубинские военные и разведслужбы. "Мы призываем путешественников из всех стран учитывать это и принимать ответственные решения относительно поездок на Кубу", - заявил Помпео.

В январе власти США запретили американским авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы во все аэропорты Кубы, кроме Гаваны. Такие меры, считает Госдеп, ограничат возможности Кубы получать доходы, которые она, как полагает американское внешнеполитическое ведомство, "использует для финансирования продолжающихся репрессий кубинского народа и недопустимой поддержки" президента Николаса Мадуро в Венесуэле.

26 октября 2019 года США запретили полеты на Кубу (кроме Гаваны) американским авиакомпаниям, выполняющим регулярные, а не чартерные рейсы.