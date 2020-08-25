Обнародован объем перевалки грузов из Израиля через порты Турции за период пандемии
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Госсекретарь: Румынская «Transgaz» может предоставить инфраструктуру для безопасных поставок азербайджанского газа в Европу
Главное поручение Президента Азербайджана - чтобы чиновники своим поведением завоевали уважение народа, были скромными — депутат
В Азербайджане выведены конкурентоспособные в глобальном масштабе сорта хлопка - Институт охраны растений
Президент Ильхам Алиев: В первую очередь следует выдвигать людей, преданных не какому- то чиновнику, а государству, Родине
Президент Ильхам Алиев: Порой некоторые чиновники мелкого пошиба ведут себя так, словно весь мир в долгу перед ними
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский предприниматель, вкладывающий в зарубежные страны десятки миллионов долларов инвестиций, в первую очередь должен подумать о своей Родине
Президент Ильхам Алиев: В некоторых регионах предпринимателей притесняют, перед ними создают искусственные препоны
Президент Ильхам Алиев: Все государственные чиновники во главе с Президентом являются слугами народа
Президент Ильхам Алиев: Борьба с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане ведется не на словах, а на деле
Госслужба автотранспорта Азербайджана выразила соболезнования грузинской стороне в связи с автокатастрофой