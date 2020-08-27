Британия и США обсуждают возобновление перелетов без 14-дневной изоляции

Власти Соединенного Королевства и США ведут переговоры о создании региональных воздушных мостов, которые позволили бы осуществлять деловые и другие поездки в Великобританию из американских городов с низким уровнем риска распространения нового коронавируса, избегая необходимости соблюдать 14-дневный карантин после прибытия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Daily Telegraph.

"Ведутся дискуссии на высоком уровне об открытии Лондона и Нью-Йорка. Они на очень ранней стадии, но жизненно важно попытаться наладить контакт с главным торговым партнером, особенно в преддверии выхода Великобритании из ЕС (должен завершиться 31 декабря - прим. ТАСС)", - приводит издание слова неназванного источника.

Как отмечает The Daily Telegraph, несмотря на то, что Нью-Йорку благодаря жестким ограничительным мерам удалось в течение недели удерживать на низком уровне показатели распространения коронавируса, США по-прежнему остается в списке стран, отнесенных к так называемой красной категории (с высоким уровнем эпидемиологической угрозы). Это обстоятельство обязывает любого прибывающего из Соединенных Штатов на территорию Великобритании проходить двухнедельный карантин, поясняет газета.

В настоящий момент те, кто въезжает в Великобританию из примерно 50 стран и территорий, с которыми Лондон открыл транспортные коридоры, не должны самоизолироваться на 14 дней. В отношении таких стран, как Россия, Иран, Китай и США, исключения еще не делались - прибывающим из этих государств британские власти под угрозой штрафа предписывают провести две недели на карантине.

13 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон обязан "действовать безжалостно", препятствуя распространению вируса, даже если речь идет о закрытии транспортных коридоров с ближайшими соседями королевства.

Великобритания является одной из немногих стран Европы, не закрывавших свои границы во время пандемии коронавируса нового типа. Правило о соблюдении 14-дневного карантина лицами, въезжающими в страну из-за рубежа, начало действовать лишь с 8 июня.