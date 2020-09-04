Литва рассматривает ж/д Баку-Тбилиси-Карс как альтернативный маршрут для доставки товаров в Китай

БАКУ/Trend/ - Литва рассматривает железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс (БТК) как потенциально альтернативный маршрут для доставки товаров из Китая и в обратном направлении, сказали Trend в министерстве транспорта и коммуникаций Литвы.

"Литва создала хорошо функционирующую мультимодальную транспортную и логистическую систему и играет важную роль как транзитная страны в транспортных коридорах Восток-Запад и Север-Юг. Поэтому наша страна предлагает Азербайджану безопасную, быструю и недорогую транспортировку азербайджанских грузов в Европу и Скандинавские страны.

Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, которая является важной частью Южного маршрута в Китай, является для нас потенциальной альтернативой для доставки грузов в Китай и в обратном направлении. Нас интересуют планы Азербайджана по этим перевозкам.

Развитие транспортной инфраструктуры в регионе "Восточного партнерства" - ключевой элемент Европейской политики соседства. Литва, будучи членом Европейского Союза, решительно поддерживает интеграцию сети TEN-T в транспортную сеть стран "Восточного партнерства". Литва приглашает Азербайджан к тесному сотрудничеству с ЕС в рамках существующих программ, направленных на улучшение транспортного сообщения между ЕС и Азербайджаном.

Литва приветствует взаимовыгодное сотрудничество с Азербайджаном в транспортной сфере и твердо убеждена, что оно будет успешно развиваться и в дальнейшем.

Между Литвой и Азербайджаном состоялся обмен визитами транспортных специалистов в порты двух стран. Литва всегда поощряет обмен опытом и практическими знаниями, которые полезны для развития портов и способствуют предоставлению более качественных услуг, а также увеличению объемов перевозок", - сказали в министерстве.

(Автор: Ляман Зейналова.)

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