В Казахстане значительно сократились объемы авиаперевозок из-за COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Казахстане, в связи с введением ограничений на выполнение авиарейсов, наблюдается отрицательная динамика по всем типам авиаперевозок, сообщили Trend в Комитете гражданской авиации Казахстана (КГА) .

Таким образом, как сообщили в КГА, по итогам первых восьми месяцев 2020 года количество обслуженных пассажиров аэропортами Казахстана сократилось и составило 6,2 миллиона человек, что на 47 процентов меньше значения прошлого года (11,8 миллиона человек).

В свою очередь, показатель "перевезенных пассажиров" составил 3,2 миллиона пассажиров, что на 43 процента меньше значения аналогичного периода прошлого года (5,6 миллиона пассажиров в аналогичном периоде 2019 года).

Также снизился и показатель "перевезенных грузов" за восемь месяцев текущего года, составив при это 13 тысяч тонн, что на 21 процента меньше значения прошлого года (16,6 тысячи тонн).

"Необходимо отметить, что на отрицательную динамику показателей повлияли введенные ограничения на выполнение авиарейсов на территории Казахстана в связи с распространением пандемии коронавируса. В аэропортах городов Нур-Султан и Алматы по международным направлениям за вышеуказанный период в среднем объем грузооборота снизился в два раза", - сообщили в КГА.

Кроме того, как уточнили в комитете, в связи с введенными ограничениями, на период действия чрезвычайного положения в аэропортах городов Нур-Султан и Алматы были приостановлено осуществление рейсов следующих авиакомпаний: Аэрофлот, Lufthansa, Fly Dubai, Somon Air, Mahan Air, Pegasus Airlines, Уральские авиалинии, Asiana Airlines, S7 Airlines, Air Arabia, Белавия, Uzbekistan airways, China Southern Airlines, Air China, LOT Polish Airlines, Uzbekistan Airways и Etihad airways.

(Автор: Наргиз Садыхова)