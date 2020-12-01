Завершено строительство нового ж/д моста вблизи Хырдаланского круга в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершено строительство нового железнодорожного моста вблизи Хырдаланского круга автомобильной дороги Баку-Губа- граница с Россией.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, общая протяженность нового моста составляет 68,5 метра, ширина - 12,7 метра.

Отметим, что решение о начале строительства нового арочного железнодорожного моста было связано с необходимостью обеспечения нормального и безопасного движения транспортных средств на территории, так как опоры старого моста этому препятствовали.